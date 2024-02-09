سلاح إسرائيلي سري خطير في أيدي الفصائل الفلسطينية.. فشل جديد لجيش الاحتلال

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو وصورًا لأسلحة عثر عليها تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمفاجأة كانت في أنه ضمن الصور التي نشرها صاروخ إسرائيلي سري، لم تكن تريد دولة الاحتلال الإفصاح عنه، بحسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وقالت «كان» إن ما حدث هو فشل خطير في أمن المعلومات بجيش الاحتلال الإسرائيلي، والسلاح الذي تم اكتشافه بالخطأ وقع في يد الفصائل الفلسطينية، وتستخدمه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن وحداتها السرية.

العثور على أسلحة استخدمتها الفصائل الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى

وعثرت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات على أسلحة ومعدات استخدمتها الفصائل الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى وهجومها على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في مدرسة الخضيرة الداخلية بمدينة حيفا الفلسطينية.

جيش الاحتلال ينشر مقطع فيديو لنفق تابع للفصائل الفلسطينية

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لنفق تابع للفصائل الفلسطينية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وزعم أن المحتجزين الإسرائيلي كانوا موجودين به، إذ يحتوي على عشرات الأدوية الفارغة وصناديق مليئة بالأدوية.

وزعم جيش الحاتلال أن 12 محتجزًا كانوا موجودين في النفق في أوقات مختلفة، وقد عاد ثلاثة منهم إلى تل أبيب مع صفقة التبادل التي حدثت في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، كما تم العثور على استراحة وحمامات للفصائل الفلسطينية.