«بوتين» يوجه رسالة إلى أمريكا خلال لقائه مع الصحفي تاكر كارلسون

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة للولايات المتحدة الأمريكية خلال لقائه بالصحفي والإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، قائلًا لواشنطن: «لديكم مشاكل على الحدود، وقضايا تتعلق بالهجرة، وقضايا تتعلق بالدين الوطني، والذي يصل إلى أكثر من 33 تريليون دولار».

واستكمل «بوتين» رسالته موبخًا الولايات المتحدة بشأن دعمها لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، مضيفًا: «ليس لديك ما تفعله أفضل من القتال في أوكرانيا؟ ألن يكون من الأفضل التفاوض؟».

بوتين: أوكرانيا رفضت التفاوض معنا

وأضاف «بوتين» خلال مقابلته مع «تاكر»، أن «أوكرانيا رفضت التفاوض معنا بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على واشنطن الآن تصحيح ذلك»، مؤكدًا أن العلاقة الروسية الأوكرانية هي علاقة جيران.

بوتين: وكالة الاستخبارات الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا

وأكد «بوتين»، إن الناتو وعد روسيا منذ سنوات أنهم لن يتقدموا أو يتوسعوا ولو شبر واحد إلى الشرق، وبعد ذلك توسعوا 5 مرات تقريبًا، مضيفًا أن الغرب رفض الانتخابات الأوكرانية عندما فاز فيكتور يانوكوفيتش، وأتوا برئيس موال لهم.

وأشار إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر: «كان لدينا علاقات جيدة مع أوكرانيا تجاريًا وسياسيًا ولكن الغرب أجهض ذلك».