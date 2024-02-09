تاكر كارلسون يواجه بوتين بسؤال مفاجئ عن بايدن.. بماذا أجاب؟

وجه الصحفي والإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون أثناء مقابلته التاريخية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وجه لسه سؤالًا يتعلق بعلاقته مع جو بايدن والأزمة الأوكرانية قائلًا: «لماذا لم تتصل ببايدن لإنهاء الصراع في أوكرانيا؟».

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلًا: «ما هو الأسهل؟ لماذا يجب أن أتصل به؟ ما الذي نتحدث عنه أو ما الذي نتوسل إليه؟ هل ستقومون بتزويد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة؟ أوه، أنا خائف، أنا خائف، من فضلك لا تقم بالتسليم».

بوتين: عن ماذا يجب أن أتحدث مع جو بايدن؟

وأضاف «بوتين» ردًا على سؤال «تاكر»: «عن ماذا يجب أن نتحدث؟ إذا كنت تريد حقًا وقف القتال، فعليك أن توقف توريد الأسلحة سينتهي كل شيء في غضون أسابيع قليلة، وهذا كل شيء»، وأشار الرئيس الروسي أن آخر مكالمة حدثت بينه وبين «بايدن» كانت منذ عام 2022.

بوتين: أوكرانيا اليوم هي دولة تابعة للولايات المتحدة.

وكان «بوتين» قال في حواره الصحفي المنتظر إننا سنتوصل إلى حل مع أوكرانيا عاجلًا أم أجلًا، ونريد حل الأزمة من خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا اليوم هي دولة تابعة للولايات المتحدة.

وأضاف «بوتين» أن «أوكرانيا رفضت التفاوض معنا بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على واشنطن الآن تصحيح ذلك»، مؤكدًا أن العلاقة الروسية الأوكرانية.