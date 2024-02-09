بوتين يقدم لصحفي أمريكي وثائق عن أوكرانيا: «كيان مصطنع»

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء المقابلة الصحفية التاريخية الأولى منذ الحرب الأوكرانية، وثائق للصحفي والإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون تثبت أن أوكرانيا «كيان مصطنع»، على حد تعبير الرئيس الروسي.

وتحدث «بوتين» عن بداية أوكرانيا، قائلًا: «عند تشكيل الاتحاد السوفيتي عام 1922، بدأ البلاشفة في تشكيل الاتحاد السوفييتي وأنشأوا أوكرانيا السوفيتية، التي لم تكن موجودة على الإطلاق، ثم قام فلاديمير لينين، وهو مؤسس دولة الاتحاد السوفيتي، لأسباب غير معروفة، بمنح أوكرانيا السوفيتية الناشئة الأراضي والناس الذين يعيشون في هذه الأراضي، حتى لو لم يطلق عليهم أوكرانيا من قبل، لسبب ما، أثناء تشكيلها، تم دمج كل هذا في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، بما في ذلك منطقة البحر الأسود بأكملها».

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الرئيس بوتين يقدم للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون وثائق تثبت أن أراضي أوكرانيا "كيان مصطنع". pic.twitter.com/K8CdalQj5b — شؤون روسية (@id7p_) February 8, 2024

بوتين: أوكرانيا خلقها جوزيف ستالين

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا خلقها جوزيف ستالين، واسم أوكرانيا اخترعه البولنديون، وهي خلال الوقت الحالي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن أوكرانيا هي التي بدأت الحرب، وهدف روسيا هو إيقافها.