«السياحة»: انخفاض أسعار عمرة رمضان إلى 40 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة قامت خلال الأيام الماضية بتعديل أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان المقبل بعد انخفاض أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه، لافتا إلى أن أسعار برامج عمرة رمضان تبدأ من 40 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية لمدة نحو 30 يوما.

توفير وسيلة مواصلات لنقل المعتمرين من الفندق إلى السكن

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان المقبل تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه، وذلك وفقا للمسافة بين أماكن إقامة المعتمرين والحرم المكي، موضحا أن برنامج العمرة التي يبلغ سعرها 40 ألف جنيه، يبعد فيها سكن المعتمرين عن الحرم المكي نحو 3 كيلومترات، مشددا على أن شركات السياحة المنظمة لتلك البرامج ملزمة بتوفير وسيلة مواصلات «شاتل باص» لنقل المعتمرين من الفنادق إلى الحرم.

حجوزات عمرة رمضان

وأشار أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إلى أن نسب إقبال المواطنين على حجز برامج العمرة خلال رمضان «جيدة» للغاية حتى الآن، مشيرًا إلى انكماش في نسب حجوزات برامج عمرة شهر شعبان لا سيما خلال النصف الأول من الشهر.

يشار إلى أن ضوابط موسم العمرة تشترط على شركات السياحة هذا العالم توفير وسيلة لنقل المعتمرين من الفندق إلى الحرم، لكل الذين حجزوا فنادق تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1200 متر مربع.