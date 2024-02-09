فيلم «درويلة» يحتل المركز السادس بإيرادات 103 آلاف جنيه في ثاني أيام عرضه

انضم فيلم «درويلة» الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو عبد الجليل إلى المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، يوم الأربعاء الماضي، بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية.

فيلم «درويلة» في المركز السادس

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي أن فيلم «درويلة» احتل المركز السادس في ثاني أيام عرضه أمس، حيث حقق إيرادات بلغت 103 آلاف جنيه فقط.

يذكر أن فيلم «درويلة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وأيتن عامر ومسلم ومحمد علي رزق وحسني شتا وإبرام سمير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد دياسطي وإخراج معوض إسماعيل.