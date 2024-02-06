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معرض القاهرة الدولي للكتاب

صناع فيلم درويلة ينتهون من الاستعدادات الأخيرة للعرض الخاص

كتب:

بسمة شطا
07:51 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
دوريلة

دوريلة

انتهى صناع فيلم درويلة من وضع الاستعدادات الأخيرة للعرض الخاص المقرر له بعد قليل في إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من أبطال فيلم درويلة، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية؛ للاحتفال بالعرض الخاص قبل طرح الفيلم غدا الأربعاء في جميع دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم درويلة 

فيلم درويلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبدالمغني وأيتن عامر ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج إسلام معوض.

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بقلم بسمة شطا