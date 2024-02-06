صناع فيلم درويلة ينتهون من الاستعدادات الأخيرة للعرض الخاص

انتهى صناع فيلم درويلة من وضع الاستعدادات الأخيرة للعرض الخاص المقرر له بعد قليل في إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من أبطال فيلم درويلة، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية؛ للاحتفال بالعرض الخاص قبل طرح الفيلم غدا الأربعاء في جميع دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم درويلة

فيلم درويلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبدالمغني وأيتن عامر ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج إسلام معوض.