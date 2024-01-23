‎قبل عرض فيلم درويلة.. تعرف على معنى اسمه

كشف صناع فيلم درويلة، عن موعد طرح الفيلم في السينمات، حيث من المقرر عرضه بداية من 7 فبراير في مصر والوطن العربي، وطرحت اليوم الشركة المُنتجة للفيلم، البوسترات الدعائية لكل الأبطال.

معنى اسم فيلم درويلة

وعن معنى اسم فيلم درويلة، كشف المخرج معوض إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ «درويلة يعني لخبطة أو مشاكل، يعني ممكن الواحد يقول فيه درويلة، يعني فيه حوار أو درويلة في دماغي، يعني موضوع شاغل دماغي».

وأضاف أن الفيلم في المقام الأول قصة درامية، بها قليل من الأكشن، وليس فيلم أكشن كما تصور البعض، بسبب بوستر الفيلم، الذي يحمل صورة بطل كمال الأجسام إبراهيم صبحي، مؤكدًا أن الفيلم هو فيلم دراما يدور في إطار التشويق والإثارة وفيه الكثير من المشاعر.

أبطال فيلم درويلة

«درويلة» يضم عددا كبيرا من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل وأيتن عامر ومحمود عبد المغني ومحمد علي رزق ومسلم وحسني شتا وقصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي، وهي التجربة الإخراجية الأولى في السينما لإسماعيل معوض.