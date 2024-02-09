خبير اقتصادي: الدولة تستهدف استثمارات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تستهدف إقامة مشروعات ضخمة تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ رؤوس الأموال وتوطينها في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اللجنة القانونية التي تنعقد لدراسة استثمارات تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

توطين مشروعات برؤوس أموال أجنبية

وأضاف «البهواشي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ توطين مشروعات في الداخل المصري برؤوس أموال أجنبية سيساهم في زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، موضحاً: «المشروعات ستبنيها الأيادي المصرية والشركات الوطنية بمواد خام محلية والتشغيل بالأيادي العاملة المصرية».

زيادة الاستثمارات

وتابع الخبير الاقتصادي: «الاستثمارات التي سننجح في جذبها للداخل ستحدث نقلة نوعية في المشروعات وستعمل على زيادة القيمة المضافة على ما لدينا من موارد اقتصادية موجودة بالفعل، ناهيك عن تقليل الفجوة الدولارية ومعالجة خلل ميزان المدفوعات والميزان التجاري».