سعر الذهب اليوم في مصر قبل الإجازات الأسبوعية.. بكام عيار 21؟

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 8-2-2024، إذ سجّل عيار 21 في محلات الصاغة حاليًا، 3550 جنيها للشراء و3650 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف اليوم الخميس، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، اليوم الخميس، 3550 جنيها للشراء، 3650 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4057 جنيهًا للشراء، و4171 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 3042 جنيها للشراء، 3128 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2373 جنيهًا للشراء، 2440 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجّل جرام الذهب عيار 12، اليوم الخميس، بمحلات الصاغة والمجوهرات 2189 جنيهًا للشراء، 2161 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، في محلات الصاغة، 28 ألفًا و400 جنيه.