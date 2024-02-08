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ضبط عصابة في البحر الأحمر بتهمة تجميع خام الذهب

كتب:

محمد بركات
01:20 م | الخميس 08 فبراير 2024
الداخلية

الداخلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط تشكيل عصابي بتهمة تجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب غير الشرعي في المناطق الجبلية وإعادة سبكة ومعايرته في إحدى الشقق السكنية بمدينة الشلاتين المستغلة كورشة لذلك، وتهريبه للقاهرة وبيعه بالأسواق.

وضُبط بحوزة المتهمين «سبيكة أسطوانية الشكل لخام الذهب وزنت 150 جراما جديثة السبك غير مدموغة، و38 خاتم فضة وزنوا 290 جرام»، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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