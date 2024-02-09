يوم الجمعة من الأيام المميزة عند الأمة المحمدية، فهو عيد في السماء، ويحاول المسلمين أن يغتنموا هذا اليوم، ومن الأسئلة المتعلقة بهذا اليوم وتشغل بال الكثيرين، هو لماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم؟ وهذا ما نرصده في السطور التالية.

سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم

وقال ياسر سلمي، الباحث في التراث الإسلامي، لـ«الوطن» إن سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم، أنه جامع، أي في يوم الجمعة يجتمع الناس، سواء لأداء الصلاة أو لعمل الخير، لافتا إلى ذكر يوم الجمعة في القرآن الكريم في قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ».

اسم يوم الجمعة

وأضاف سلمي أن سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم هو أنه يوم مبارك جمع بين أبرز 5 أحداث في الإسلام، وهي خلق آدم، ونزوله إلى الأرض، وفيه توفي آدم، كما أنه فيه تقوم الساعة، وخصه الله عز وجل بساعة إجابة لا يرد فيها الدعاء، مضيفا أن العلماء قالوا في سبب تسمية يوم الجمعة أنه جامعا لفضائل كثيرة.