دعاء يوم الجمعة قصير.. كلمات تجلب الرزق وتفرج الهم

دعاء يوم الجمعة قصير هو واحدا من الأدعية التي يحرص عليها العديد من المواطنين خلال هذا اليوم المبارك، فيوم الجمعة بمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين، وفيه يحرص العباد على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويعتبر الدعاء خلال يوم الجمعة من العبادات التي يحرص عليها الكثيرون، لأن الله خصه بساعة يستجاب فيها الدعاء.

دعاء يوم الجمعة قصير

وعن دعاء يوم الجمعة قصير قال عبد الحميد الاطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأسبق، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرردها العبد خلال يوم الجمعة تجلب الرزق، وأدعية أخرى تريح القلب.

ولفت إلى أن دعاء يوم الجمعة قصير لم يرد له صيغة معينة على المسلمين الالتزام بها، ولكن هناك بعض الأدعية والصيغ التي يستحب أن يستعملها المسلم أثناء دعاءه، وقال: «إن الدعاء هو عبارة عن حديث العبد مع ربه، بالتالي يمكن للعباد أن يسألوا الله سبحانه وتعالى ما يخطر على بالهم بأي طريقة ولغة يفضلون».

دعاء يوم الجمعة قصير المستحب

وبالنسبة لدعاء يوم الجمعة قصير، قال الأطرش أن يوم الجمعة من الأيام المباركة، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بساعة اجابة لكل دعاء، وأنه من الرجح أن هذه الساعة هي ساعة غروب الشمس، فهو ما أجمع عليه العلماء، لذلك يستحب أن يكثر العبد من الدعاء خلال هذه الساعة.

وأشار لعدد من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء يوم الجمعة قصير وتساهم في جلب الرزق إلى مرددها:

- اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

- اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

- لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله، خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.