سعر اليورو اليوم الجمعة 9-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 9-2-2024، دون تغيرات حيث بلغ متوسط سعر اليورو اليوم الجمعة، 33.17 جنيه للشراء، و33.33 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وفقاً لمواقع البنوك عبرالإنترنت.

ويرصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم الجمعة 9-2-2024 في البنوك المختلفة والعاملة ضمن النظام المصرفي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.06 جنيه للشراء و 33.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- سجل سعر اليورو في بنك مصر 33.25 جنيه للبيع، وسعر الشراء 33.05 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.39 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 33.28 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

يبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 33.39 جنيه للبيع و33.17 جنيه للشراء.