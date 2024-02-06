أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في البنوك المصرية

سجلت أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 6 -2-2024 في مصر، داخل عدد كبير من البنوك، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و33.27 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم، 33.15 جنيه للشراء، و33.30 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 32.98 جنيه للشراء، و33.27 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم، 33.12 جنيه للشراء، و33.39 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم، 34.15 جنيه للشراء، و33.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم، 33.27 جنيه للشراء، و33.38 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.