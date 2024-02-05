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سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

كتب:

سعيد رمضان
09:36 م | الإثنين 05 فبراير 2024
سعر اليورو مقابل الجنيه

سعر اليورو مقابل الجنيه

شهد سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك، استقراراً ملحوظاً، حيث سجل سعر اليورو اليوم 32.98 جنيه للشراء، وسجل 33.27 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وترصد «الوطن»، أسعار صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.15 جنيه للشراء، وسجل 33.30 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 33.02 جنيه للشراء، وسجل 33.27 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 32.98 جنيه للشراء، وسجل 33.27 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.12 جنيه للشراء، وسجل 33.39 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.27 جنيه للشراء، وسجل 33.38 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجَّل سعر اليورو اليوم 33.15 جنيه للشراء، وسجل 33.38 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

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بقلم سعيد رمضان