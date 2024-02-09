هبوط جديد في سعر اليورو بالسوق السوداء خلال التعاملات الصباحية

واصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تراجعًا بلغ 3 جنيهات في السوق السوداء خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 9-2-2024، وسجل نحو 63 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال نهاية التعاملات أمس بلغ نحو 66 جنيهًا.

سعر اليورو في السوق السوداء

وشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية أسباب تراجع أسعار صرف اليورو في السوق الموازية بقوله إن حصار الحكومة للسوق السوداء عن طريق ضخ كميات كبير ة العملة الأجنية ساهم في قلة الإقبال عليها وكذلك تراجع المواطنين عن كثافة الشراء,

وتستعرض «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال يداية التعاملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 9-2-2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 33.63 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.70 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-2-2024 نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.06 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 33.60 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.04 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.