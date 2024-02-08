خبير اقتصادي عن انخفاض سعر اليورو بالسوق الموازية: «عودة للوضع الطبيعي»

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، تراجعاً جديداً بلغ 6 جنيهات في السوق الموازية، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 8 فبراير 2024، ليسجل نحو 64 جنيهاً، مقارنةً بما كانت عليه الأسعار خلال تعاملات أمس، حيث بلغ نحو 70 جنيهاً.

ويشهد سعر صرف العملات الأجنبية حالة من الهدوء منذ بداية الإسبوع الماضي، بعد أن تراجعت الأسعار في السوق الموازية بشكل كبير.

سعر اليورو يعود للوضع الطبيعي

وفسر الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، تراجع سعر اليورو في السوق الموازية اليوم الخميس، بأنه أمر طبيعي، لأن الأسعار التي كانت خلال الأسابيع الماضية في السوق الموازية، مبالغ فيها، وأنها بدأت تعود للوضع الطبيعي.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية اليوم الخميس، وفقاً لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 33.63 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.70 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-2-2024 نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.06 جنيه للبيع في بنك CIB.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، 33.60 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.04 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.