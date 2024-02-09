شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-2-2024 في البنوك استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع، حسبما أفادت مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم وفق الأسعار المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك:

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء، ونحو 30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.17 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 33.33 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه في حالة الشراء، وبلغ سعرالبيع نحو 30.85 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر الـ 30.75 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

فيما وصل سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي إلى 33.14 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 33.4 جنيه.

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 33.17 جنيه للشراء، ونحو 33.39 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 38.85 جنيه للشراء، ونحو 39.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 38.66 جنيه للشراء، فيما سجل سعر 38.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.2 جنيه للشراء، ونحو 8.25 للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بتك الإسكندرية نحو 8.21 للشراء، ونحو 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

وصل سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري إلى 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.43 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي المصري الـ8.38 للشراء، ونحو 8.4 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.04 جنيه للشراء، ونحو 100.5 للبيع.