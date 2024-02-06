أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

سجلت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم، استقرارا ملحوظا، خلال بداية التعاملات في البنوك، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6 -2-2024، أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقا لأخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

أسعار الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.24 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.24 جنيه للبيع، في بنك مصر.

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل 30.85 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

أسعار اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 33.13 جنيه للشراء، فيما سجل 33.28 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 33.02 جنيه للشراء، فيما سجل 33.18 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.53 جنيه للشراء، فيما سجل 38.74 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.53 جنيه للشراء، فيما سجل 8.76 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.