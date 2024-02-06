رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

كتب:

سعيد رمضان
12:26 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم

سجلت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم، استقرارا ملحوظا، خلال بداية التعاملات في البنوك، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6 -2-2024، أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقا لأخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم 

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

أسعار الريال السعودي اليوم 

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.24 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.24 جنيه للبيع، في بنك مصر.

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل 30.85 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

أسعار اليورو اليوم 

سجل سعر اليورو اليوم 33.13 جنيه للشراء، فيما سجل 33.28 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 33.02 جنيه للشراء، فيما سجل 33.18 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.53 جنيه للشراء، فيما سجل 38.74 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.53 جنيه للشراء، فيما سجل 8.76 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

اقرأ المزيد:

أسعار العملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في البنوك

أسعار العملات اليوم السبت 3-2-2024 في البنوك.. اعرف الدينار بكام

أسعار العملات اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك.. مستقرة

أسعار العملات اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 خلال نهاية التعاملات
بقلم سعيد رمضان