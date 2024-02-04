أسعار العملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، الأحد 4-2-2024 في البنوك المصرية، ليستقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك خاصة.

أسعار العملات أمام الجنيه المصري

وتستعرض الوطن، أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 4-2-2024 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 4-2-2024، بالنسبة للشراء 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-2-2024 في البنك الأهلي المصري سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد، 38.82 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري، 33.14 جنيه الشراء، و33.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد، 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد، 99.36 جنيه للشراء و100.40 جنيه للبيع.