الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح الفلسطينية وتجدد الاشتباكات شمال غزة

استهدفت «قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل مُكثف، وسط تجدد الاشتباكات في مدينة غزة شمالًا، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية.

اشتباكات عنيفة في حي الرمال والشيخ عجلين

واندلعت اشتباكات عنيفة في «حي الرمال والشيخ عجلين» بمدينة غزة، ووصلت مروحية عسكرية إسرائيلية إلى مكان الاشتباكات لنقل الإصابات، فيما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة الجزء الشمالي من مدينة غزة.

وفي شمال القطاع أيضًا، أصاب قصف إسرائيلي منزلًا في مُحيط بنك فلسطين بجباليا البلد، وفي الأجزاء الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، فقد أدى اشتداد القصف المدفعي الإسرائيلي فجرًا، إلى مقتل 13 شخصًا، من بينهم أربعة فلسطينيين في بلدة الزوايدة، وفلسطيني واحد في دير البلح، وثمانية فلسطينيين في رفح خمسة منهم في منزل عائلة السيد وثلاثة من عائلة النحال.

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدينة خان يونس

في اليوم الـ126 من الحرب على غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية مدينة «خان يونس» جنوب قطاع غزة، وقد تزامن القصف العنيف على رفح جنوب قطاع غزة مع تحذيرات من الآثار المُدمّرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة.

أصدرت «أمريكا»، تحذيرًا من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، ستكون «مُدمّرة» إذا ما نُفذت «بشكل غير مُخطط له أو غير مدروس»، قائلة « لن نُؤيد هذه الفكرة دون خطة جادة ومُقنعة، فنحن نتحدث عن أكثر من مليون نازح ودون النظر إلى تأثير ذلك على المساعدات الإنسانية والخروج الآمن للأجانب»، مُضيفة «لم ترَ واشنطن أي دليل على أن تل أبيب تُخطط بجدية لمثل هذه العملية، على الرغم من لقاء وزير الخارجية الأمريكي «أنتوني بلينكن» مع حكومة الحرب الإسرائيلية».