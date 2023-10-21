رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نحتاج إلى إرادة جماعية لإيقاف مجازر الاحتلال في غزة

قال رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا محمد المنفي، إن قوات الاحتلال تستمر في عدوانها وتعنتها في رفض كل الحلول والمبادرات التي كانت كفيلة لإيقاف العنف والمواجهات المسلحة، وذلك على الرغم من قرارات مجلس الأمن المتعاقبة بشأن ممارسات الاحتلال.

وأضاف «المنفي»، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن أمام تحد حقيقي يحتاج منا إلى التسلح بإرادة جماعية لإيقاف المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وتابع: «وكالات الأمم المتحدة أنذرت منذ أيام بوقوع كارثة إنسانية تزداد حدة كل يوم وكل ثانية نتيجة قطع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية والغذائية واستهداف المناطق السكنية والملاجئ والمدارس والمستشفيات، وكافة مناطق الرعاية الصحية التي أصبحت أغلبها خارج الخدمة حسب ما أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية».