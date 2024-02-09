«تعليم كفر الشيخ» تنهي استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، والذي يبدأ غداً السبت 10 فبراير ويستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالي 96 يوماً، موزعة على 14 أسبوعاً.

تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب

وكلّف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، بالتأكيد على انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب والذي يُعد أحد أهم مؤشرات الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً لجميع المراحل التعليمية، مع تكثيف المتابعات والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي من خلال المتابعات المستمرة.

وشدد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والإشراف على جميع المدرسين بالمدارس، مشدداً على حظر استخدام العقاب البدني وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، كما وجّه بضرورة تكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الكوارث والزلازل، من خلال تنفيذ برامج توعيه للطلاب، والتدريب على خطط الإخلاء بصفة مستمرة، وتكليف مسئولي الأمن والأزمات والكوارث بالتعاون مع الجهات المختصة لمراجعة الحالة الفنية للآلات والمعدات بالأفنية والملاعب، ومراجعة الحالة الفنية للمباني، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوثيقها

وأعطى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تعليماته بضرورة جذب الطلاب إلى المدارس من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوثيقها، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.