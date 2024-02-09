أعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية عن إتاحة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس للاستعلام الآن، عقب إعلان النتائج خلال الفترة الماضية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

وجاء رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس للاستعلام الآن بالشكل التالي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة القاهرة.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الشرقية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الغربية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الجيزة.. اضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة المنيا.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الدقهلية.. اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحيرة.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الإسكندرية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة مطروح.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الوادي الجديد.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة دمياط.. اضغط «هنا».

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الإسماعيلية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة السويس.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة سوهاج.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة بني سويف.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة بورسعيد.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة المنوفية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة أسوان.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الأقصر.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة كفر الشيخ.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة شمال سيناء.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحر الأحمر.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة جنوب سيناء.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الشرقية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة القليوبية.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة أسيوط.. اضغط «هنا».

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الفيوم.. اضغط «هنا».