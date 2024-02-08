4 معلومات عن تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. أبرزها موعد النتيجة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية والتي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر لمدة 15 يومًا، وهو ما يتبعه ضرورة معرفة خطوات التقديم ورسوم المواد وموعد ظهور التظلم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 4 معلومات عن تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى خطوات التقديم وهي التظلمات التي يستهدفها على الأقل قرابة 16.4% ممن لهم حق الامتحانات هذا العام والذين لم يحققوا درجات النجاح، بالإضافة إلى الناجحين الباحثين عن التفوق.

آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، في بيان رسمي، إن آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية سيكون الخميس المقبل وذلك بعدما فتحت التظلمات اعتبارا من يوم السبت المقبل الماضي 3 فبراير 2024 حيث تستمر لمدة 15 يوما.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

- يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس، وفق القرارات الوزارية المنظمة.

- يطلب ولي الأمر تصحيح المواد التي يشك بوجود خطأ في تصحيحها واستحقاق ابنه درجات.

- يسدد ولي الأمر رسوم تصحيح كل مادة.

موعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية

ينتظر ولي الأمر نتائج التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية والتي تصدر مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وبلغت رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الفصل الدراسي الأول 35 جنيها لكل مادة.

جدير بالذكر، أن نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025 بلغت 83.6 %.