أسعار ياميش رمضان 2024 في المحافظات.. تبدأ من 25 جنيها

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبحث المواطنون عن أسعار ياميش رمضان 2024 في المحافظات، وذلك لشراء مستلزمات الشهر الفضيل كما هو متوارث في الشعب المصري، وحسب قائمة الأسعار المعلنة طبقًا للغرف التجارية في المحافظات، يبدأ سعر لفة قمر الدين من 25 إلى 30 جنيهًا، كما تشهد الأسواق رقابة مشددة للتأكد من التزام البائعين بالأسعار المعلنة.

أسعار ياميش رمضان 2024 في المحافظات

وحول قائمة أسعار ياميش رمضان 2024، تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها.

- عبوة بلح مجدول تيمار وزن 500 جرام بـ125 جنيهًا.

- عبوة تمر مجدول الشروق كيلو بـ300 جنيه.

- عبوة تمر سكري مفتول الشروق وزن كيلو بـ300 جنيه.

- كيس فستق حجم وسط توب فاليو وزن 150 جرامًا بـ147 جنيهًا.

- عبوة تمر سادة الشروق 1000 جرام بـ102.95 جنيه.

- عبوة بلح رطب تيمار وزن 500 جرام بـ110 جنيهات.

- قراصيا دون نواة 200 جرام بـ106 جنيهات.

- تمر هندي النخيل 300 جرام بـ37.95 جنيه.

- قمر الدين جميلة وزن 400 جرام بـ74 جنيهًا.

أسعار قمر الدين في الأسواق

- لوز مقشر ني توب فاليو وزن 150 جرامًا بـ86 جنيهًا.

- تين مجفف النخيل 300 جرام بـ97 جنيهًا.

- مشمشية توب فاليو 200 جرام بـ92 جنيهًا.

- بندق مقشر هايبر وان 200 جرام بـ149 جنيهًا.

- لفة قمر الدين من 25 إلى 30 جنيهًا.

- كيلو جوز هند بـ215 جنيهًا.

- كيلو السوداني المقشر بـ100 جنيه.

- كيلو الزبيب المستورد من 85 إلى 97 جنيهًا طبقًا لجودته.

- كيلو البندق بـ510 جنيهات.

- كيلو اللوز بـ800 جنيه.

- بلح صعيدي وزن 500 جرام بـ53 جنيهًا.

- كيلو الفستق المحمص بـ350 جنيهًا.

- بلح صقعي وزن 500 جرام بـ60 جنيهًا.

- بلح مجدول كيلو بـ211 جنيهًا.

- بلح مجدول وزن 900 جرام نحو 245 جنيها.

- تمر مجدول هابي وزن 800 جرام نحو 81 جنيها.