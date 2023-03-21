أسعار ياميش رمضان في منافذ أهلا رمضان 2023.. تبدأ بـ15 جنيها

أقل من 48 ساعة تفصل الأمة الإسلامية عن بداية شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ يوم الخميس المقبل، حيث ينتظر المسلمون تأكيد رؤية هلال رمضان من جانب دار الإفتاء المصرية، لذا تشهد الأسواق المصرية خلال هذه الأيام حالة من الزحام والإقبال على شراء المستلزمات الغذائية للشهر الكريم، ومنها ياميش رمضان في منافذ الدولة، خاصة بعد طرح وزارة التموين أسعار مخفضة لياميش رمضان في منافذ أهلا رمضان 2023، بنحو 35%، فضلا عن جودتها المتميزة وتوافرها بكميات كبيرة.

أسعار ياميش رمضان في منافذ أهلا رمضان 2023

طرحت وزارة التموين، أطنانا كثيرة من ياميش رمضان في منافذ أهلا رمضان 2023، والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، وتشمل قائمة الأسعار كل أنواع الياميش، كما يلي.

- كيس قمر الدين 400 جرام بين 45 - 62 جنيهًا.

- كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيهًا.

- كيس مشمشة 250 جرامًا بسعر 80 جنيهًا.

- قراصيا بلغاري وزن 250 جرامًا بسعر 60 جنيهًا.

- عين جمل مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 81 جنيهًا.

- لوز مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 70 جنيهًا.

- زبيب بناتي وزن 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي300 جرام بسعر 40 جنيهًا.

- فستق وزن 250 جرامًا بسعر 117.50 جنيه.

- كاجو 250 جرامًا بسعر 110 جنيهات.

- فول سوداني وزن الكيلو بسعر 42 جنيهًا.

- التمر الهندي: سعره يبدأ من 20 جنيها وفقا للوزن.

- جوز الهند: سعره يبدا من 15 جنيها وفقا للوزن.

- العرقسوس: سعره يبدأ من 15 جنيها وفقا للوزن.

- الكركديه: سعره يبدأ من 15 جنيهًا وفقا للوزن.