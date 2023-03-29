ضخ ياميش بأسعار مخفضة في 9 معارض «أهلا رمضان» بدمياط

قال المحاسب وليد الشناوي المدير التنفيذي للغرفة التجارية بدمياط، والمسؤول عن معارض «أهلا رمضان» بالمحافظة إنه تزامناً مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر الكريم، جرى دعم المعارض التسعة بنطاق مدن دمياط بكميات كبيره من ياميش رمضان من التمور والأنواع المختلفة، في ظل الإقبال على الشراء من جانب المواطنين والمقدم بأسعار مخفضة أرخص من الأسواق.

أنواع الياميش في معارض أهلا رمضان

ومن داخل معرض أهلا رمضان فى دمياط رصدت كاميرا «الوطن» أنواع وأسعار ياميش رمضان، وهي كالتالي:

- بلح ناشف الكيلو 20 جنيهًا.

- بلح الوادي 35 جنيهًا.

- تمر هندي 21 جنيهًا.

- لفة قمر الدين الوادي 40 جنيهًا.

- لفة تين 37 جنيهًا.

- تين سوري 35 جنيهًا.

وقال حماده حرب أحد العارضين بمعارض «أهلا رمضان» في دمياط إننا نشهد إقبالًا كبيرًا لشراء ياميش رمضان في الشهر الكريم خلال في ظل جودة أصناف التمور والياميش بكافة أنواعة وعرضه بسعر أرخص.

تخفيف الأسعار في الشهر الكريم

وذكر المدير التنفيذى للغرفة التجارية في دمياط لـ«الوطن» أن أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان فى دمياط تشهد تخفيضات غير عادة والتي تصل لـ35% على أسعار المنتجات المعروضة داخل المعرض، في ظل الدعم من الجهات المعنية بالدولة للمعارض.