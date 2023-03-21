أسعار ياميش رمضان في سيارات «التموين» والمجمعات الاستهلاكية

تشهد أسعار ياميش رمضان في سيارات وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، تخفيضا عن أسعار الياميش المطروحة في السلاسل التجارية الخاصة والأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

أسعار ياميش رمضان

وتطلق وزارة التموين نحو 250 سيارة متنقلة تحمل اسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتزامن مع تكثيف الضخ السلعي لمنافذها الثابتة وفروع المجمعيات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، ويأتي أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين، كما يلي.

- كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها.

- كيس قمر الدين الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

- كيس قمر الدين ريحانة 400 جرام بسعر 53 جنيها.

كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيها.

- علبة مشمشة تركي 250 جرام بسعر 80 جنيها.

- قراصيا بلغاري 250 جرام بسعر 60 جنيها.

- عين جمل مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 81 جنيها.

- لوز مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 70 جنيها.

- زبيب أبيض بناتي 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي بالبذر 300 جرام بسعر 40 جنيها.

- تين حبل بالوزن الكيلو بسعر 220 جنيها.

- فستق 250 جرام بسعر 117.50 جنيه.

- كاجو 250 جرام بسعر 110 جنيهات.

- فول سوداني بوزن الكيلو بسعر 42.50 جنيه.