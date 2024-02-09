محافظ القاهرة: 25 ألف مستخدم لمشروع «كايرو بايك»

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن بيانات الرصد والمتابعة لمشروع كايرو بايك خلال الفترة الماضية، أوضحت نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين، حيث لقيت المنظومة إقبالًا كبيرًا وتجاوز عدد مستخدمي كايرو بايك حتى الآن 25 ألف مستخدم منذ عمل المشروع في سبتمبر الماضي، من زوار وقاطني القاهرة ومنطقة وسط المدينة والسائحين المترددين عليها، كما أبدى المواطنون من مستخدمي كايرو بايك رضاءهم عن المنظومة بالشكل الجديد.

وسيلة صديقة للبيئة

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الهام يأتي في إطار إيمان محافظة القاهرة بأن الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل ولكن أيضاً رمزًا للتغيير الثقافي الإيجابي، حيث تعد وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة، مثل تخفيف الازدحام المروري، وتحسين الصحة العامة، وتوفير تكاليف النقل، وتقليل انبعاثات الكربون، ودعم السياحة.

ثقافة استخدام الدراجات

وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا نشر ثقافة استخدام الدراجات في القاهرة وربطها بوسائل المواصلات لأنها أحد الوسائل الهامة لتعزيز النقل منخفض الكربون في المدينة من أجل مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى إقبالًا من المواطنين، كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

وأكد محافظ القاهرة أن المشروع يضم حاليًا 25 محطة توفر 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع الذي يمثل أحد أهم وسائل النقل الحضري في نطاق منطقة وسط المدينة، وتم تنفيذه طبقًا للشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة محافظة القاهرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ومؤسسة دروسوس (Drosos)، ودعم فني من معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP) وتشغيل محلي من قبل شركة بدل للدراجات التشاركية (Baddel).