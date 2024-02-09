موعد بدء الدراسة بالمدارس الترم الثاني 2024.. اعرف خريطة المحافظات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد العودة إلى المدارس الترم الثاني 2024، لتبدأ الدراسة غدا، في 12 محافظة، هي «الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا»، لافتة إلى أن تلك المحافظات لا تحصل المدارس بها على إجازات يوم السبت، موضحة أن الحصة الأولى غدا بتلك المدارس ستكون مخصصة للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

موعد بدء الدراسة في القاهرة والجيزة

أضافت الوزارة، أن موعد بدء الدراسة بالمدارس الترم الثاني 2024، بباقي المحافظات ومنها القاهرة والجيزة، ستكون بعد غد، بالنسبة لكل المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة.

المدارس جاهزة للترم الثاني

ومن جهتها، أعلنت المديريات التعليمية في الـ12 محافظة التي تنطلق بها الدراسة غدا، انتهاء كل الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، موضحة أنه أنه جرى الانتهاء من تجهيزات المدارس من الصيانة البسيطة «سباكة - كهرباء - نجارة»، وتأكيد نظافة المدرسة وتعقيمها وتأمين الطلاب أثناء الدخول والخروج من المدرسة، ونظافة وتجهيز قاعات التدريس والأفنية ودورات المياه وحجرات المعلمين والمعامل وغيرها.