تحرير 27 محضرا وغلق مخبزين في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 27 محضراً تموينياً في عدة مراكز.

وجاءت نتائج الحملة كالتالي:

في مركز المحمودية تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 37 جرام للرغيف الواحد، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات عليه وإغلاقه لمدة شهر، كما تم غلق مخبز آخر بتجميعه 24 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مركز أبو حمص، تم ضبط 5 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و4 مخابز لتصرفها في 36 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن. كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

غلق مخبز في البحيرة

كما تمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط مخبز لتجميعه 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء و 5 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف و مخبز لعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.