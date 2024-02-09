سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 9-2-2024 في الأسواق والمحلات

يُعد السكر أحد أهم سلع الغذائية التي لا يستغني عنها كافة المواطنين المتابعين لأسعار بشكل يومي للتعرف على مستجدات سعر الكيلو اليوم في مختلف الأسواق والمحلات، حيث تختلف معظم أسعار السلع الغذائية بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» سعر كيلو السكر اليوم الجمعة، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

سعر كيلو السكر اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر كيلو السكر اليوم حيث سجل سعر كيلو السكر المعبأ 45 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية اليوم

كما أوضحت بوابة الأسعار المحلية أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة، وجاء أبرزها كالتالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ: 35 جنيها.

- سعر كيلو الفول المعبأ: 57 جنيها.

- سعر كيلو الدقيق المعبأ: 30 جنيها.

- سعر لتر زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة»: 98 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة المعبأ: 30 جنيها.

- سعر كيلو العدس المعبأ «صحيح»: 73 جنيها.

- سعر كيلو الشاي: 239 جنيها.

- سعر البيض البلدي «بيضة واحدة»: 6 جنيهات.

- البيض «كرتونة»: 156 جنيها.

- البيض الأبيض «بيضة واحدة»: 5.70 جنيه.