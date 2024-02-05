«الديهي»: انخفاض أسعار السكر والأرز خلال الفترة المقبلة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار السلع سواء الأرز أو السكر لأن ارتفاع الأسعار كان مرتبطًا خلال الفترة السابقة بالدولار؛ إذ قام العديد من التجار بتخزين الكثير من السلع طمعًا في ارتفاع الأسعار مع صعود العملة الأجنبية خلال الفترة السابقة.

جميع السلع متوفرة في مصر

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن مصر متوفر بها كل السلع دون استثناء، ولن تحدث أزمة خاصة خلال شهر رمضان، معقبًا: «كل السلع متوفرة، ومش عايزين نخاف، مصر لديها مخزون من السلع الرئيسية بصورة أكبر من المعدل العالمي».

الشعب المصري طيب وصبور

وأضاف أن الشعب المصري عليه أن لا يخشى من الغد، خاصة وأن الدولة تعمل بصورة كبيرة على ضبط الأسعار، معقبًا: «إن شاء الله هذا الوطن لن يسقط، هذه الأمة لن تُضار، الشعب المصري طيب وصبور ومتحضر ويعي جيدًا الخير والشر».

وأشار إلى أنه لا يدافع عن الحكومة، ولكنه يدافع عن الوطن والتاريخ والجغرافيا والمستقبل، وعن كل ما يعتقد أنه صواب، لافتا إلى أن أسوأ شيء هو محاولة خلق حالة من اليأس وخفض الروح المعنوية للأمة.