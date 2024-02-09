«التنمية المحلية» في أسبوع.. 900 منفذ جديد للسلع الغذائية المخفضة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري.

السبت 3 فبراير

انطلق الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية ودورات جديدة عن المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية وتطوير وحدات تكافؤ الفرص، ودورة كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي.

الأحد 4 فبراير

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في الموجة الـ 22 في 27 يناير الماضي، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 400 ألف متر مربع بعد إزالة 2226 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 533 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية.

الاثنين 5 فبراير

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها في 2018 وحتى الآن، حيث تلقت 781 ألفا و842 رسالة، منها 126 ألفاً و674 شكوى، حيث تم حل حوالي 123 ألفاً و821 شكاوى بنسبة 97,7%، وجار العمل على حل 2853 شكوى.

الثلاثاء 6 فبراير

أعلن وزير التنمية المحلية أنه تم إنهاء وتأثيث 183مجمعا خدميا حكوميا، وإنهاء 228 مشروعا وتشغيل 27 موقف سيارات، 15 نقطة إطفاء، 9 أسواق، كما شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية.

الأربعاء 7 فبراير

التقى وزير التنمية المحلية وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، لمتابعة تجهيزات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر «WUF12»، خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر القادم.

كما شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.

الخميس 8 فبراير

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين في تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، وتم إضافة 902 منفذا جديدا للمبادرة.