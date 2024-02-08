«التنمية المحلية» تتلقى 781 ألف شكوى عبر مبادرة «صوتك مسموع» 

تحدث الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عن مبادرة «صوتك مسموع»، قائلًا إنَّ المبادرة انطلقت منذ 22 أكتوبر 2018 وتعمل من خلال محورين رئيسين، هما: السماع لشكوى المواطن، وإشراك الوزارة المواطن في إدارة الشأن المحلي، متابعا: «تلقينا من الرسائل ما يزيد على 781 ألفًا و842 شكوى، وحلينا الشكاوى بنسبة 97.7%، وجار حل الباقي».

آلية سريعة للتواصل مع المختصين

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc» أنَّ هناك آلية سريعة للتواصل مع المختصين بحل هذه المشكلات»، وجرى تلقي 17 ألفًا و300 رسالة خلال شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنَّ شكاوى الإشغالات كانت تتصدر المشهد، إذ بلغت حوالي 857 شكوى، و ثم شكاوى القمامة بحوالي 684 شكوى، وبعدها التعديات على الأراضي الزراعية «أملاك الدولة» بمعدل 275 شكوى، ومخالفات البناء بـ268 شكوى، ويليها مكافحة الفساد 11 شكوى، وغيرها من شكاوى تعريفة الركاب وهكذا.

طرق التواصل مع المبادرة

وتابع أنَّ هناك 4 آليات للتواصل مع المواطن تتمثل في رقم واتس آب لمبادرة «صوتك مسموع» وهو 01150606783، فضلًا عن الصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك «صوتك مسموع» ويليها الخط الساخن 15330، أما في حالة الشكاوى التي تحتاج إلى إرسال مستندات كشكوى مكافحة الفساد يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالحملة، التي يتمّ الاطلاع عليها من قبل مكتب وزير التنمية المحلية.