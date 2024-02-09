«التنمية المحلية»: إزالة 50 ألف حالة تعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية

اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الصارمة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية والحد من التبوير، وكشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الإجراءات التي تم اتخاذها الفترة الماضية في هذا الشأن، مؤكدا أن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية آخر 4 أشهر، قامت بمواجهة المخالفات والتعديات وتمثلت في إزالة قرابة 23 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة تتجاوز ألف فدان، فضلا عن إزالة أكثر من 3 آلاف مخالفة بناء، لافتا إلى أن عدد محاضر التبوير والبناء تصل إلى 28 ألف محضر على مستوى الجمهورية.

إجراءات ضد التعديات

وأوضح وزر التنمية المحلية، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات في مختلف المحافظات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، منها تحرير محاضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وفق القانون 164 لسنة 2022، يتضمن بيانات المتعدي والمهندس والمقاول.

إزالة التعديات في المهد

كما أوضح أنه في تلك الحالات يتم اتخاذ ما يلزم والتنسيق مع الجهات المختصة ووزارات الزراعة الداخلية والعدل، حيث يتم تحرير محاضر تشوين وتبوير وتعد بالبناء، مع إرسال المحاضر إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمدينة أو المركز، ويقوم على الفور بإبلاغ مديرية الزراعة ورئيس الوحدة المحلية أو الحي ومأمور المركز، حتى يتم إزالة حالة التعد في المهد، واتخاذ الإجراء القانوني.