«التنمية المحلية»: إجمالي عدد منافذ توفير السلع بأسعار مخفضة وصل لـ7126

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تلقى من القطاعات المعنية جهود المحافظين في تطبيق خفض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، والتي تتضمن 7 سلع، والتأكيد على إقامة منافذ توفر السلع بأسعار مخفضة بنسبة خفض من 10 لـ25%.

إضافة 902 منفذ جديد

وأوضح «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه جرى إضافة منذ أكتوبر الماضي 902 منفذ جديد، منوهًا بأن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض وصل لـ 7126 منفذًا بالتنسيق مع كافة الهيئات والوزرات، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإتاحة وزيادة المعروض السلعي ولابد أن يقترب بإحكام الرقابة على الأسواق.

تعامل بحزم مع المخالفين

وأضاف أنه وصل عدد الحملات لـ 6308 حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية وأسفرت الحملات عن تحرير 13107 محاضر مخالفة، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ويتم التعامل بكل الحسم والحزم مع المخالفين وفقًا للقانون والتأكيد أيضا على منع التلاعب في الأسعار والغش التجاري.