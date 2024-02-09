3 أمراض خطيرة بسبب إسفنجة الصحون.. مستنقع البكتيريا وسرطان القولون

إسفنجة الصحون من القطع الهامة في كل منزل، عادة تستخدم في حالة عدم وجود غسالة الأطباق، ولكن تلك القطعة الصغيرة تمثل مستنقع الأمراض، وتشكل خطورة بالغة على الصحة العامة، دون شعور ربة المنزل بمدى خطورتها على الأسرة، ووفقًا لما ذكره دكتورأحمد عبد الحميد، استشاري الصحة العامة، من تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح لكم المخاطر التي تسببها إسفنجة الصحون.

لماذا إسفنجة الصحون تهدد صحة الإنسان؟

البيئة الرطبة التي تكون عليها حالة إسفنجة الصحون بعد استعمالها تسهل نمو البكتيريا بها، وبالإضافة إلى ذلك وجود بقايا الطعام عليها، مما يحفز نشاط البكتيريا الضارة التي تنقلها إلى الصحون في وقت التنظيف، وبالتالي تتسبب الإسفجة في الكثير من الأمراض.

الأمراض التي تسببها إسفنجة الصحون

سرطان القولون

تنمو على سطح «ليفة المواعين»، نوع من البكتيريا القولونية التي تنتقل إلى الأفراد عن طريق الصحون التي تم غسلها بالإسفنجة، والتي تعمل على جلب الأمراض القولونية، وقد تتسبب في السرطان القولوني في بعض الحالات.

الالتهاب الرئوي

إسفنجة الصحون يمكن أن تتسبب في الالتهاب الرئوي؛ إذ تتكاثر على سطحها بكتيريا من نوع الكليبسيلا، والتي تعمل على استهداف الصدر والرئة، وبالتالي يحدث التهاب الشعب الهوائية، ومن ثم الالتهاب الرئوي.

التسمم

كثرة البكتيريا المتكاثرة وخاصًة السالمونيلا على سطح إسفنجة الصحون يهدد المعدة بشكل مباشر، إذ إنها أول عضو تقابله تلك البكتيريا، وبالتالي يمكن أن تسبب حالات من التسمم في بعض الأحيان، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال.

نصائح للحماية من مخاطرالإسفنجة

- تغيير الإسفنجة كل أسبوع.

- غسل الأسفنجة بالماء الساخن والخل فور كل استخدام.

- نقع الإسفنجة في نهاية اليوم في الماء والصابون حتى الصباح.

- اللجوء إلى فرشاة الصحون بدلًا من الإسفنجة للحد من البكتيريا.