فحص 146 منشأة غذائية خلال حملات مكبرة في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها على 146 منشأة من أجل التأكد من جودة المنتجات واستيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات شملت 146 منشأة، تبين أن 33 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتمكنت من تحرير 83 محضرا وسحب 60 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 684 كيلو أغذية متنوعة و125 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط مخالفات تموينية في الحملات

وفي سياق متصل أشار «مكين» إلى قيام مكتب الأغذية المركزي بإدارة المنصورة بحملات مكثفة على المطاعم وأماكن تجهيز المأكولات والكافيهات ومصنع تعبئة المواد الغذائية، موضحا أنها أسفرت عن التالي:

- تحرير 19 محضر جنحة صحية منها 7 محاضر لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت.

- غلق منشأتين لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل.

- سحب 8 عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

- إعدام 215 كيلو أغذية فاسدة.

- إعدام 15 لتر زيت محروق 120 مشروب عصير مختلف الأنواع مجهول المصدر.