طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، انتشار كثيف للشبورة المائية على الطرق الداخلية والطرق الرابط بين المحافظة والمحافظات المجاورة، بينها طرق غرب الإسكندرية المتجهة إلى مرسى مطروح والقاهرة.

طقس الإسكندرية.. ارتفاع في أمواج البحر

ويتضمن طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع أمواج البحر إلى 1.25 متر، وهو ما يسمح برحلات الصيد بشكل طبيعي حتى الآن، بالمناطق الساحلية شرق الإسكندرية وغربا في اتجاه العلمين ومرسى مطروح وحتى سواحل السلوم بنهاية المياه الإقليمية الدولية.

طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم العظمى 20 والصغرى 10 درجات، في أجواء شتوية معتدلة على مختلف الأحياء والمناطق السكنية شرق وغرب ووسط عروس البحر، والمدن التابعة لها ومنها العامرية وبرج العرب.

استعدادات للنوة القادمة

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن استعداداتها الكاملة لاستقبال النوة القادمة الأسبوع المقبل، وهي نوة الشمس الصغرى والمتوقع أن تبدأ 13 فبراير الجاري وتشهد، حسب توقعات هيئه الأرصاد الجوية، سقوط امطار غزيرة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، وجرى مراجعة فرق التدخل السريع في شركه الصرف الصحي وانتشارها في التمركزات الواقعة في نطاق المناطق السكنية المختلفة، والتوجيه بالتعامل السريع مع جميع المستجدات في حالة الطقس، طبقاً لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.