هيلاري كلينتون تنتقد «نتنياهو»: غير جدير بالثقة وعليه الرحيل

انتقدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أسلوب تعامل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي مع الحرب في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية ودعت إلى الإطاحة به، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية.

تصريحات هيلاري كلينتون

وقالت «كلينتون» في مقابلة مع برنامج «أليكس واجنر تونايت» على قناة MSNBC في مقابلة: «يجب على نتنياهو أن يرحل، فهو ليس قائداً جديراً بالثقة، أحداث 7 أكتوبر وقعت في عهده.. وإذا كان يمثل عقبة أمام وقف إطلاق النار، وإذا كان عقبة أمام استكشاف ما يجب القيام به في اليوم التالي، فهو بالتأكيد بحاجة إلى الرحيل»

وفي الوقت نفسه، لم يكن من الواضح ما إذا كانت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة تعتقد أنَّ إسرائيل يجب أن توقف حملتها العسكرية في ظل الظروف الحالية، بعد أن أعربت عن دعمها في وقت سابق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما جاءت تصريحات صادمة في وجه «نتنياهو»: «نتمنى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. إذا وافقت حماس على وقف إطلاق النار، فسيكون هناك وقف لإطلاق النار».

رأي هيلاري بموقف بايدن

وردًا على سؤال حول علاقة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتنياهو، قالت المرشحة الرئاسية السابقة: «أعتقد أن بايدن فعل كل ما يمكنه فعله من أجل.. لكنني أعتقد أنه من الواضح أيضًا أن بايدن يبذل كل ما في وسعه للتأثير على نتنياهو».