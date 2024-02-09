«مين اللي قتل جمال؟».. 5 شخصيات بدائرة الشك في أولى حلقات «بين السطور»

حالة كبيرة من الزخم أحدثها مسلسل «بين السطور» منذ انطلاق حلقاته الأولى عبر شاشة قناة on، وجعل الجمهور يردد سؤالا واحدا وهو «مين اللي قتل جمال؟»، وهي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد علاء ضمن الأحداث ولقي مصرعه في الحلقة الأولى.

من قتل جمال؟.. 5 فنانين في دائرة الشك

وخلال أحداث مسلسل «بين السطور» هناك أكثر من شخصية كانت هي موضع الشك حول من قتل جمال؟، وذلك لأن كل شخص فيهم لديه المبررات التي تدفعه لارتكاب هذه الجريمة.

أحمد فهمي «حاتم»

أول من كانوا موضع الشك في مقتل جمال هو «حاتم» الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد فهمي وهو زوج «هند» التي تقدمها الفنانة صبا مبارك، وخلال الأحداث يشك في أن وجود علاقة عاطفية بين زوجته وبين جمال حبيبها السابق، ويظل خلال الأحداث يترقب هذا الأمر، ولذلك رأى البعض أنه لديه دافع قوي لكي يرتكب الجريمة ويتخلص من «جمال» انتقاما لشرفه.

صبا مبارك «هند سالم»

كما تتضمن دائرة الشك هند سالم الحبيبة السابقة لجمال، والتي تخلت عنه وعن قصة حبها منذ كانا في الجامعة بناء على طلب من والدتها، لأنه كان لا يملك أموالا كافية للمعيشة، ويرى البعض أن مطاردة جمال لها مجددا بعد زواجها ومحاولة التقرب منها دافع قوي وراء قتله له للتخلص من محاولاته للرجوع لها، خاصة وأنها متزوجة، والسبب الثاني هو ابتزاز جمال لها بصور خاصة معها وخوفها من أن تصل هذه الصور إلى يد زوجها وتخسره.

ناردين فرج «هدى»

أما الشخصية الثالثة التي دخلت دائرة الشك كانت هدى زوجة جمال، والتي يظن البعض بأن دوافعها في قتله والانتقام منه حين تكتشف خيانته لها بحبه لهند ومحاولاته المستمرة للعودة لها مرة أخرى.

باسل الزارو «يحيى خطاب»

وهناك أيضا يحيى خطاب مدير أعمال جمال، والذي يجسد شخصيته الفنان باسل الزارو، ويرى البعض بأن دوافعه في التخلص من جمال تكمن في حبه لزوجته هدى، والتي لا يستطيع التقرب منها بسبب جمال ولذلك فالحل الوحيد هو أن يتخلص منه لكى يتمكن من التقرب لها والاعتراف لها بحبه.

عمر شرقي «رامي سكوت»

وعلى الرغم من الدوافع القوية لعدد من هؤلاء الأشخاص، إلا أن هناك شكوكا تدور حول رامي سكوت شقيق جمال، والذي يجسد شخصيته الفنان عمر شرقي وعلى الرغم من كونهما أشقاء الا أن البعض يرى بأن هناك دوافع تجعل رامي يقع في دائرة الشك، وخاصة أن الطعنة دائما تأتي من أقرب الأشخاص، وتدور الشكوك بسبب أن رامي طلب مساعدة مالية من جمال شقيقه أكثر من مرة، والأخير تعامل معه بقسوة وطرده، ولذلك فيرى البعض بأن الطمع هو الدافع وراء القتل.