بشرى لأصحاب بطاقات التموين.. ماذا تحمل الرسائل الجديدة على بونات صرف الخبز؟

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب مصادر خاصة، في إرسال رسائل نصية على بونات صرف الخبز للمواطنين أصحاب بطاقات التموين، والتي تطالبهم بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين من أجل الاستفادة من عدة خدمات تموينية جديدة على البطاقات من خلال البدء في تحديث بطاقة التموين وبيانات الأفراد عليها.

رسائل بونات صرف الخبز وتحديث بطاقة التموين

وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، عن أن أصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا رسائل نصية على بونات صرف الخبز، عليهم التوجه إلى المكتب التمويني التابع لهم من أجل تحديث بيانات أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، موضحة أن تحديث البيانات من شأنه تعديل صلة القرابة للأفراد المقيدين على البطاقة، وبالتالي التمكن من خدمات الإضافة سواء للزوجة أو الأبناء من خلال تحديث بيانات البطاقة التموينية.

ضم الزوجة للتموين

وأشارت المصادر إلى أن بعض المواطنين المستحقين لخدمات ضم الزوجة على البطاقة التموينية يواجهون صعوبة في الاستفادة من الخدمة بسبب إدراج الابنة على سيستم البطاقات على أنها الزوجة وبالتالي لا يمكن ضم الزوجة الفعلية، قائلة: "من هنا فإن تعديل صفة القرابة على سيستم منظومة الدعم سيصحح صفة الزوجة والأبناء وبالتالي سيتمكن صاحب البطاقة من ضم زوجته وإضافتها للدعم التمويني".

إضافة المواليد على التموين

كما نوهت المصادر، إلى أنه بالنسبة لإضافة الأبناء على البطاقة التموينية، فإن تعديل صفة القرابة أيضا سيمكن الأسرة من تصحيح بيانات الأبناء وبالتالي الاستفادة من إدراجهم على البطاقة التموينية بسبب وجود عدد من الأبناء مدرجين على أنهم أحفاد أو مدرجين في خانة الزوجة بالخطأ.

وتعتبر هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين، ضمن آليات ضبط منظومة الدعم التمويني لوصول الدعم لمستحقيه وتنقيه المنظومة من البيانات غير الصحيحة والأفراد غير المستحقين.