مرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر 115 رحلة طيران الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ما يقرب من 23 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، على متن 115 رحلة طيران، وسط إجراءات احترازية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 115 رحلة طيران سياحية الأسبوع المقبل، تقل 23 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، بزيادة قدرها 8 رحلات طيران عن الأسبوع الجاري.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، موضحا أن الأكثر الجنسيات وصولا ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك.

انتعاش السياحة في مرسى علم

كما لفت إلى انتعاش حركة السياحة شتاء في فنادق مرسى علم، تزامنا مع توافد آلاف السياح على مرسى علم عبر عشرات رحلات الطيران وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، حيث أصبحت مرسى علم وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.