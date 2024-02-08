مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح من 8 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس، 24 رحلة طيران من مطارات 8 دول أوروبية تقل حوالي 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وقال أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 24 رحلة طيران على مدار اليوم الخميس، تقل ما يقرب من 5 آلاف سائح قادمة من مطارات 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا والنمسا وإنجلترا.

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

وأضاف «علي» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجري استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج سياحية ورحلات إلى معالم مرسى علم السياحية بغرض تنشيط السياحة.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأكد توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ مرسي علم يوميا عبر عشرات رحلات الطيران حيث استقبلت فنادق مرسي علم الأسبوع الجاري حوالي 21 الف سائح من 12 دولة أوروبية.