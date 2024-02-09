مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 21 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، ما يقرب من 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين على متن 21 رحلة طيران من 7 دول أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأشار إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول حوالي 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 21 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل السائحين بالورود

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من 7 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

وأوضح أنه يتم استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج سياحية ورحلات إلى معالم مرسى علم بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ المدينة، مؤكدا أن مرسى علم من أفضل مدن العالم لقضاء شتاء دافئا، حيث الأجواء الدافئة والطقس المعتدل الشمس المشرقة طوال العام.