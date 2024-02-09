ليلى علوي تكشف عن فيديو من كواليس تدريبها على الدرامز بسبب «مقسوم»

كشفت الفنانة ليلي علوي عن فيديو من كواليس تدريبها على العزف على الدرامز، الذي خضعت له من أجل الشخصية التي قدمتها في فيلم مقسوم، من خلال منشور خاص عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

فيديو ليلي علوي من كواليس تدريبها على الدرامز

حيث شاركت الفنانة ليلي علوى جمهورها بفيديو، وهي تعزف على الدرامز، وعلقت عليه قائلة: «شهرين من التدريبات المتواصلة على الآله اللي حبيتها جدا عشان فيلم مقسوم، لو رتم الدنيا تقيل يبقى تعلي المقسوم».

يذكر أن فيلم مقسوم يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم ليلي علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن وعمرو وهبه، وسيد رجب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هيثم دهب، وإخراج كوثر يونس.