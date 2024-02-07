1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم مقسوم بعد 3 أسابيع عرض.. في المركز الـ11

حقق فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما بنحو مليون و750 ألف جنيه، وجاء ترتيبه في المركز قبل الأخير بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، الأمر الذي يجعله مهددًا بالسحب من جميع دور العرض حال استمرار تحقيقه إيرادات ضعيفة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء ترتيب فيلم مقسوم في المركز الـ11 بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليا بدور العرض السينمائي والتي تضم 12 فيلما، إذ حقق أمس في شباك تذاكر السينما إيرادات تقدر بـ 10 آلاف و486 جنيهًا.

أبطال مقسوم

الفيلم من بطولة ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وعمرو وهبة، وسارة عبدالرحمن، وسيد رجب، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم مقسوم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال مجموعة من السيدات كن في فرقة غنائية في مرحلة شبابهن، وتفرقن الثلاثي لعدة سنوات، حتى شاءت الأقدار أن تجمع بينهن بطريقة مختلفة، الأمر الذي يحدث صدام بينهن بشكل غير متوقع.